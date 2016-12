programa > Destaques, Notícias > 24º Prêmio Unirádio destaca alunos vencedores em radiojornalismo

Seguindo a tradição de 24 anos em valorizar a produção acadêmica, a FM Cultura premiou 34 estudantes de jornalismo vencedores de trabalhos radiofônicos na cerimônia de entrega do 24º Prêmio Unirádio 2015. Alunos da Ufrgs, Puc e Unisinos foram os agraciados nas quatro principais categorias (relação de vencedores abaixo). A cerimônia aconteceu na noite da última terça-feira (13/12) no Espaço Cultural 512, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Na ocasião, os artistas Leandro Bertolo, Edgar Parobé e Jéssica Berdet intercalaram apresentações musicais com a entrega dos troféus.

Mais de 80 presentes no evento, entre alunos, professores, funcionários da Fundação Piratini e público em geral prestigiaram a premiação. Também foram contemplados com certificados como Destaque Especial os universitários da UCS, Feevale e ESPM-Sul. No total, foram 26 trabalhos inscritos de nove universidades gaúchas. Os projetos de radiofonização foram escolhidos ao longo do último mês por um júri composto por integrantes da FM Cultura, Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) e dos Sindicatos dos Jornalistas e dos Radialistas nas categorias ‘Radiodocumentário’, ‘Radiorreportagem’, Radiorrevista’ e ‘Radiofonização de Textos Literários’.

Anualmente, de forma ininterrupta, a Fundação Piratini valoriza a produção radiofônica acadêmica e veicula na grade de programação da FM Cultura no Programa Unirádio aos sábados, 13h30min. Em 2015, 101 trabalhos foram veiculados na emissora. Os trabalhos vencedores serão apresentados nos últimos dois sábados deste ano, dias 24 e 31.

Durante a cerimônia de premiação, os professores fizeram uma moção de apoio à Fundação Piratini. Ao final, os premiados fizeram foto coletiva de registro da premiação. Os quatro troféus Unirádio foram confeccionados pela artista plásticas Tina Felice. O 24º Prêmio Unirádio 2015 tem apoio da ARI, Agert, Sindicatos dos Jornalistas e dos Radialistas.

CATEGORIA RADIORREPORTAGEM

1º LUGAR – CAYMMI EM QUATROS CANTOS – UFRGS

AMANDA GOMES

SUELEM FREITAS

NEUDIMAR DA ROCHA – TÉCNICO DE ÁUDIO

CIDA GOLIN – PROFESSORA ORIENTADORA

DESTAQUE ESPECIAL

NÔMADES DA ARTE – UCS

DIOGO ELZINGA

VITÓRIA LOVAT

LEYLA MARIA PORTELA COIMBRA THOMÉ – PROFESSORA ORIENTADORA

CATEGORIA RADIODOCUMENTÁRIO

1º LUGAR – HÁ TRINTA ANOS VOCÊ ME DEIXA LOUCO – O PROGRAMA

CHAVES NO BRASIL – UFRGS

AMANDA KASTER

CLEUNICE SCHLEE

FLÁVIO BONFIGLIO

JULIANA DEMARCO

LUDMILA CAFARATE

NEUDIMAR DA ROCHA – TÉCNICO DE ÁUDIO

CIDA GOLIN – PROFESSORA ORIENTADORA

DESTAQUE ESPECIAL

(PARA)ATLETAS – ESPM-SUL

ISABELA RABELO TOMAIN

RAFAEL REGGIANI DE MORAES

JANINE MARQUES PASSINI LUCHT – PROFESSORA ORIENTADORA

CATEGORIA RADIORREVISTA

1º LUGAR – FEIRA DO LIVRO – PUC

CAROLINA FORTES

CAROLINA SCHUCH

CAROLINA ZORZETTO

DIMITRIA PROCHNOW

GEÓRGIA UBATUBA

LAUREANE BELMONTE

LETÍCIA BAY

RAFAEL JADOWISKI

RAQUEL MATTOS

RODRIGO AGLIARDI

LUCIANO KLÖCKNER – PROFESSOR ORIENTADOR

TÉRCIO SACCOL – PROFESSOR ORIENTADOR

DESTAQUE ESPECIAL

RADIOATIVO – FEEVALE

ÉLVIS DOS SANTOS

LUANA NAGEL

MÔNICA PEREIRA

TAYLOR ABREU

MARCOS EMILIO SANTUARIO – PROFESSOR DR. ORIENTADOR

CATEGORIA RADIOFONIZAÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS

1º LUGAR – OS TRÊS PORQUINHOS – UNISINOS

WILLIAM SZULCZEWSKI

LOURENÇO BATISTA

TINA BORBA

SÉRGIO FRANSCISCO ENDLER – PROFESSOR ORIENTADOR

DESTAQUE ESPECIAL

SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO – UCS

AMANDA LOUISE SCHULZ

CAROLINE VIEIRA DE SOUZA

MARIANA BOLSONI SILVA

MAYARA ZANELLA DA ROSA

PRISCILLA BREDA PANIZZON

SHAIANE SILVEIRA DA SILVA

LEYLA MARIA PORTELA COIMBRA THOMÉ – PROFESSORA ORIENTADORA