Sexta: a agenda artística de Porto Alegre no Estação Cultura

Nesta sexta-feira, 16/12 o Estação Cultura traz os seguintes assuntos:

Entrevista:

. Alcy Cheuiche – Oficina de escrita criativa

. Paulo Kruse (presidente do Sindilojas) – programação da Noite Mágica de Porto Alegre

Neste sábado (17/12), a partir das 19h, no parque Moinhos de Vento (Parcão) o palco do Brilha Porto Alegre receberá diversas atrações sonoras. Os músicos Antonio Villeroy, Hique Gomez, Ana Lonardi e Luciano Leães farão shows especiais, assim como a dupla Claus e Vanessa, o Grupo Vocal 5, a banda Irish Fellas, Elias Barboza Quinteto e o DJ Juliano Oster.

. Paola Mallmann e Eugênio Barboza – Projeto Nhemongetá

O projeto Nhemonguetá tem uma nobre causa, sobretudo nesses tempos onde as minorias estão mais do que nunca alijadas da sociedade. O documentário de etnoficção com 26 minutos, joga luz sobre os conselhos entoados pelos Grupos de Cantos e Danças Tradicionais Mbyá e os mitos centrais de sua cultura. Lançado em julho desse ano, está com um projeto de financiamento coletivo no Catarse, onde o público pode colaborar e receber recompensas que incluem desenhos e artesanatos feitos pelos próprios Mbya Guaranis.

Vídeoclipe Musical

Música

Mari Martinez(voz) e Lucas Hanke (violão)

Brique de Desapegos

Brick de Desapegos promove edição especial de aniversário no dia 18 de dezembro

Evento invadirá a rua João Telles e as instalações do Ocidente com atrações durante todo o dia

https://vimeo.com/190879504

Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016 – Para comemorar os cinco anos do Brick de Desapegos, a publicitária Natalia Guasso organizou um megaevento que invadirá a rua João Telles e as instalações do Ocidente no dia 18 de dezembro, com muitas atrações das 11h da manhã até a madrugada do dia 19. A feira, que tem como objetivo divulgar uma moda mais justa, consciente e sustentável, nesta edição comemorativa receberá o convidado especial Tô na Rua, uma feira temática e itinerante de rua que mistura bazar, música e food trucks e também encerrará sua programação do ano junto ao brick no Bom Fim.

Tudo começou com uma reunião de amigas e seus desapegos. Com o sucesso da primeira edição em 2011, o brick começou a ter edições mensais, sempre com o foco em desapegos e brechós. Em 2015 muitas marcas autorais e sustentáveis começaram a surgir e querer participar dos eventos. Para suprir essa demanda e batalhar por uma moda mais justa, consciente e sustentável em 2016 o Brick de Desapegos tornou-se uma feira de moda sustentável que pretende disseminar o conceito pelo Estado.

A feira hoje se divide em desapegos, brechós e marcas autorais e sustentáveis. Mensalmente traz conteúdos ligados a moda, sustentabilidade e serviços como customização, banca de costura e consultoria de moda consciente, agregando uma nova proposta de consumo consciente à música e gastronomia.

Das 11h às 18h a João Telles estará fechada com food trucks, música e atração infantil. Na gastronomia, o público poderá degustar as iguarias de Olívia e Palito, Pizzinha, Maria e Fumaça, Bistrol, Vintage Café, Pueblo e Fritten Freud. A partir das 14h, sobem ao palco SuperAntis, Mari Martinez & The Soulmates, Bem Te Vida Marmotta (atração infantil), Duda Rocha e Banda, e Flu e amigos.

Para quem quiser mudar um pouco o visual, o Brick convidou o salão ecológico Teto Verde – Beleza Consciente, que estará fazendo cortes de cabelo na rua. Para registrar o momento, o estúdio fotográfico Kombelove também estará presente, assim como a artista Victória Vargas, fazendo retratos em aquarela na hora.

No Ocidente, 50 expositores entre desapegos, brechós e marcas autorais e sustentáveis integram o Brick, além de venda de vinis e exposição de fotos de Fabio Alt, com uma releitura dos editoriais clicados pelo artista para o evento, ao longo do ano.

A partir das 18h, o brick recolhe suas araras e abre espaço para um desfile com as marcas que se destacaram durante 2016, com peças de três brechós, uma marca autoral sustentável e uma marca de upcycling: Chamaquitas, Memorabilia Brechó, Sacode a Poeira, Céu Handmade e Envido, que terão seus looks apresentados por nomes envolvidos com a moda sustentável em Porto Alegre, como Helena Soares do Brechó de Troca, Larissa Ely, da Mostarda Brechó e Cacau Weimer, da marca Devaneio. Para animar o resto da noite, comandam as pick-ups os DJs Alessandro Machidonschi, Taís Scherer (Balonê), Aline Elwanger (Rádio Itapema) e Julia Barth e Rafael Ferretti (Let’s Dance).

Os ingressos para a festa custam R$ 15,00 antecipados à venda a partir de 28 de novembro na Lancheria do Parque, Ocidente e Piperita e R$ 25,00 na hora. O evento tem apoio da Premier Models Management, TETO VERDE – Beleza Consciente, Openstage e Ocidente. Em caso de chuva, apenas as atrações na rua serão canceladas. Para mais informações, acesse: www.facebook.com/BrickDeDesapegos

Brick de Desapegos – Cinco Anos

11h as 18h – João Telles fechada com food trucks, música e atração infantil

Palco

11h às 14h – som mecânico

14h – SuperAntis

15h – Mari Martinez & The Soulmates

16h – Bem Te Vida Marmotta (atração infantil)

16:30 – Duda Rocha e banda

17h – Flu e amigos

18h - final de feira

Food Trucks - Olívia e Palito – Pizzinha – Maria e Fumaça – Bistrol – Vintage Café – Pueblo – Fritten Freud

Corte de cabelo na rua - Teto Verde – Beleza Consciente (Salão Ecológico)

Kombelove - estúdio fotográfico para registro no evento

Victória Vargas Art - retratos em aquarela na hora

Ocidente

50 expositores entre desapegos, brechós e marcas autorais e sustentáveis (marcas primeiro andar – desapegos e brechós segundo andar – espaço masculino terceiro andar)

Destaque: The Vintage Closet, Chamaquitas, Aderlize Martins Jóias Contemporâneas, Aurora Gentil, Envido e Mr. Mustache Brechó Masculino, Mofo, Carol W

Espaço masculino – araras brechó + vinil

Exposição de fotos de Fábio Alt – “Lapsos, ausências e lacunas”

19h – Ocidente (Ingressos a R$ 15,00 antecipados à venda na Lancheria do Parque, Ocidente e Piperita e R$ 25,00 na hora)

21h – Desfile com marcas que se destacaram no Brick este ano!

Chamaquitas

Memorabilia Brechó

Sacode a Poeira

Céu Handmade

Envido

DJs

20h Alessandro Machidonschi

21h Taís Scherer (Balonê)

22h Aline Elwanger (Itapema)

23h LET’S DANCE (Julia Barth e Rafael Ferretti)

O Estação Cultura inicia às 21h30. Pode ser assistido ao vivo, pela internet no site da TVE.