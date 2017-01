programa > Destaques, Notícias, Programa Nação > Nação visita os territórios negros de Porto Alegre

Por muitos anos, o Brasil tentou fortalecer o mito da democracia racial. Mas a desigualdade ainda hoje atinge muitos níveis de nossa sociedade, entre eles os espaços ocupados nas cidades. Desde quando negros e negras, sequer tinham posse do próprio corpo, bairros se formaram contando uma história de segregação e exclusão. Alguns desses locais existem até hoje, outros apenas na memória dos mais antigos. No Nação, desta quarta (14/10), às 21h, vamos conhecer esta história tão comum a quase todas as cidades brasileiras, em uma visita aos territórios negros em Porto Alegre.

O programa também pode ser conferido via streaming.