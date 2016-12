programa > Notícias > PORTARIA Nº 055/2016, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

O presidente em exercício da FUNDAÇÃO PIRATINI, no uso das atribuições que lhe confere a lei nº 14.596/2014 e em conformidade com o expediente nº 16/0801-0002272-9,

R E S O L V E:

Art. 1º. Estabelece RECESSO FUNCIONAL REMUNERADO, no âmbito da Fundação Piratini, no período compreendido entre o dia 24 de dezembro de 2016 a 02 de janeiro de 2017 aos empregados lotados nas seguintes diretorias:

a) Diretoria de Jornalismo da TVE;

b) Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais;

c) Diretoria de Tecnologia e Engenharia;

d) Diretoria de Programação, Produção e Operações;

e) Rádio FM Cultura

Parágrafo único. A medida, todavia, não abrange aos cargos de confiança, empregados com função em comissão, aos servidores lotados na diretoria administrativa e assessoria jurídica.

Art. 2º. Os servidores referidos no parágrafo único do artigo 1º deverão comparecer ao seu local de trabalho a partir de segunda-feira, as 10 horas.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se

Porto Alegre (RS), em 23 de dezembro de 2016.

MIGUEL OLIVEIRA

Diretor Geral no exercício da presidência