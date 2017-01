programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Reitor da UFRGS é entrevistado no Frente a Frente

Reitor da UFRGS é entrevistado no Frente a Frente

O Frente a Frente desta quinta (15/12), às 22h, entrevista o reitor da UFRGS, Rui Vicente Oppermann, que assumiu o posto em setembro deste ano. Ele tem, nos próximos 4 anos, a responsabilidade de administrar o terceiro maior orçamento público do estado e cuidar da vida de mais de 60 mil pessoas, entre estudantes, professores e funcionários.

Professor Titular do Departamento de Odontologia Conservadora na Faculdade de Odontologia da UFRGS, Opperman iniciou sua carreira profissional na universidade em 1983. Graduou-se em Odontologia pela UFRGS (1974) e obteve o título de doutor em Odontologia pela Universidade de Oslo (1980). Foi vice-reitor no mandato 2008-2012 e reeleito para o período 2012-2016. Participam como entrevistadoras convidadas, as jornalistas Isabella Sander, repórter do Jornal do Comércio; Maria José Vasconcelos, editora de ensino do Correio do Povo; e Bruna Porciúncula, editora de educação do jornal Zero Hora.

O programa também pode ser conferido via streaming.