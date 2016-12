programa > Destaques, Galpão Nativo, Notícias > Tambo do Bando e Bebeto Alves tocam no Galpão Nativo

Tambo do Bando e Bebeto Alves tocam no Galpão Nativo

O Galpão Nativo deste domingo (18/12), às 8h, recebe duas atrações muito especiais o Tambo do Bando, que está comemorando 30 anos, e Bebeto Alves. O programa também pode ser conferido via streaming e no sábado (24/12), às 8h.

Os compositores Beto Bollo (voz e violão), Carlos Cachoeira (voz e violão), Marcelo Lehmann (voz e piano), Texo Cabral (voz, harmônica e flauta) e Vinicius Brum (voz e violão) formam o Tambo do Bando. Quando iniciaram a banda: Antes de chegarem à capital eles moraram em Santa Maria, onde se conheceram. Vinham de várias regiões do Estado, mas tinham em comum um grande sonho: fazer uma música regional diferenciada, “com o pé no galpão e a cabeça na galáxia”. Voltado ao gênero regional, o Tambo do Bando inovou a música do Rio Grande do Sul ao unir sonoridades e linguagens universais à temática nativista. Apresenta influências de importantes nomes e grupos do cenário musical gaúcho, brasileiro e internacional, que combinam vários gêneros e estilos. As músicas do Tambo, em especial, não falam de um passado fantasioso de um tipo social ideal montado a cavalo, chamado gaúcho, e sem ligações práticas com o dia a dia dos ouvintes. A temática das canções aborda a história do Brasil e do mundo; emoção, estranhamentos e conflitos sociais e humanos.

Bebeto Alves, músico, compositor, cantor e fotógrafo sul brasileiro, nascido na década de 50, em Uruguaiana, fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. No decorrer das três últimas décadas se tornou um dos maiores nomes da cultura gaúcha e um dos artistas mais conhecidos nacional e internacionalmente, dessa cena da qual foi um dos seus criadores, a partir da década de setenta. Seu nome está associado não só aos quase de 30 discos lançados e a músicas cantadas por nomes da MPB, como Ana Carolina, Tânia Alves, Ednardo, Belchior, Kleiton e Kledir e muitos outros, mas, também, à produção cinematográfica, ao teatro, à televisão, ao rádio, à gestão pública na área da cultura e, mais recentemente, às artes visuais.