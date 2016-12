programa > Destaques, Notícias > TVE exibe a final do Torneio Internacional de Futebol Feminino 2016

TVE exibe a final do Torneio Internacional de Futebol Feminino 2016

A TVE exibe, neste domingo (18/12), às 18h25, em rede com a TV Brasil, a final do Torneio Internacional de Futebol Feminino 2016. O jogo entre Brasil e Itália será transmitido direto da Arena Manaus em Manaus (AM).

Esta é a oitava edição da competição de seleções nacionais de futebol feminino. Participaram, além de Brasil e Itália, Costa Rica e Rússia.

O programa também pode ser conferido via streaming.