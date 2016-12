programa > Destaques, Notícias, Obra Prima > TVE exibe concerto da Ospa com regência de maestro grego

TVE exibe concerto da Ospa com regência de maestro grego

O Obra Prima desta semana exibe concerto da Orquestra Sinfônica Porto Alegre (Ospa) gravado no Salão de Atos da Ufrgs, com regência do maestro grego Vassili Christopoulos, ex-regente titular da Orquestra de Estado de Atenas, e solos do pianista brasileiro André Carrara. O programa vai ao ar nesta sexta (16/12), às 22h.

No programa, “Concerto para piano nº 3”, de Ludwig van Beethoven, que tem participação do solista André Carrara. Nesta peça, escrita em 1800, o compositor desafiou as possibilidades do instrumento solista, o piano, que na época passava por incrementos tecnológicos significativos. Também será interpretada, “O mandarim miraculoso”, do compositor húngaro Bela Bartók. A suíte do balé-pantomina acompanha a execução de um sórdido plano de prostituição, fraude, roubo e assassinato. Para finalizar, a Orquestra interpreta o “Bolero de Ravel”. A música ocupa um lugar de destaque na produção desse compositor, que se inspirou no ritmo espanhol para a criar, em 1928.

O programa também pode ser conferido via streaming.