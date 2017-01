programa > Notícias > Artista multimídia Liana Timm é entrevistada no Faces

Artista multimídia, arquiteta, poeta e designer. Liana Timm é a convidada do Faces desta terça (17/2), às 21h, e fala sobre a felicidade de viver na zona sul de Porto Alegre e o prazer de desenvolver seu trabalho em casa.

Mãe de três filhos, ela conta que sua produção mixa manualidade e tecnologia, transitando pelas artes visuais, a literatura, as artes cênicas, a música e a psicanálise. Um dos projetos de maior sucesso é Freud e os Escritores, em coautoria com Lenira Fleck, bem como Experiências Cênicas Multimídias, em coautoria com Janaina Pelizzon.

O programa também pode ser conferido via streaming.