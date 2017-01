programa > Notícias, Programa Nação > Carnaval de Porto Alegre é tema de série do Nação

Carnaval de Porto Alegre é tema de série do Nação

A partir da próxima semana, o Nação reapresenta série especial de Carnaval, que em quatro episódios fala sobre as escolas de samba de Porto Alegre. O primeiro episódio vai ao ar nesta quarta (18/1), às 21h.

A apresentadora Fernanda Carvalho conversa com personalidades de ontem e de hoje que se destacaram em cada um dos quesitos e mostra particularidades dos desfiles na capital gaúcha. Um dos grandes momentos da série é a participação do compositor, carnavalesco e pesquisador Nilo Feijó, eterno griôt, que deixa registrado nesta última entrevista ao Nação, os fatos marcantes da história do Carnaval de Porto Alegre, que ele conhecia como poucos.

O programa também pode ser conferido via streaming.