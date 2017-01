programa > Galpão Nativo, Notícias > Cavaleiros da Paz são homenageados no Galpão Nativo desta semana

Cavaleiros da Paz são homenageados no Galpão Nativo desta semana

O Galpão Nativo desta semana é uma homenagem aos Cavaleiros da Paz, que contam um pouco de sua história e as aventuras da última jornada no México. A festa é embalada pelas bandas Os Casca Grossa e Os Fagundes. O programa, que tem a apresentação do músico Elton Saldanha, vai ao ar neste domingo (29/1), às 8h,na TVE.

Fundado no final da década de 1980, sob a inspiração do folclorista Antônio Augusto Fagundes, o grupo realizada cavalgadas internacionais, rompendo as fronteiras de diversos países e interagindo com grupos de cultura equestre em todo continente americano. Eles procuram disseminar seus ideais cavalgando por caminhos que seus antepassados percorreram em épocas de guerra para levarem uma mensagem de paz.

O programa também pode ser conferido no sábado (4/2), às 8h.