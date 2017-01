programa > Faces, Notícias > Célio Golin, um dos fundadores do grupo Nuances, é entrevistado no Faces

Natural de Nonoai, cidade no norte do estado, Célio Golin se formou em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, onde começou a participar de movimento em prol da causa LGBT. Ele é o convidado do Faces desta terça (10/1), às 21h.

Em Porto Alegre, foi um dos fundadores do Nuances, grupo pela livre expressão sexual em 1991. Atualmente, ele continua na militância pelos direitos LGBT. Nas horas de lazer, não perde partidas de futebol, um bom papo com os amigos e adora ler livros de história e antropologia.

O programa também pode ser conferido via streaming.