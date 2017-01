programa > Notícias, TVE Reporter > Cinemas de calçada do RS são tema do TVE Repórter

Cinemas de calçada do RS são tema do TVE Repórter

O cinematógrafo, marco inicial do cinema, surgiu em 1895, em Paris. Menos de um ano depois, uma farmácia, na Rua da Praia, em Porto Alegre, apresentava a novidade. Este foi início da época de ouro dos cinemas de calçada na cidade. O TVE Repórter desta quarta (18/1), às 20h30, faz um painel sobre a história destes cinemas em Porto Alegre e no interior do estado.

O programa apresenta reportagens que foram produzidas pela TVE e pelas emissoras parceiras e veiculadas separadas nos telejornais Canal Aberto e Segunda Edição. A TV Caxias, de Caxias do Sul; TV Unifra, de Santa Maria; TV Cachoeira, de Cachoeira do Sul; e Upftv, de Passo Fundo, foram as emissoras parceiras que participam do especial.

O programa também pode ser conferido via streaming.