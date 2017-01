programa > Curta TVE, Notícias > De volta ao quarto 666 é a atração do Curta TVE desta semana

De volta ao quarto 666 é a atração do Curta TVE desta semana

O Curta TVE desta quarta (11/1), às 23h, exibe o audiovisual De volta ao Quarto 666 e recebe o diretor Gustavo Spolidoro para um bate-papo sobre o documentário. O filme retoma questões do longa-metragem Quarto 666, de 1982, do diretor alemão Wim Wenders.

Naquela época, Wenders, preocupado com o avanço do digital que remodelava o modo de captação e exibição de produtos audiovisuais, se questionava sobre o futuro do cinema. Em decorrência destas inquietações, o diretor alemão, aproveitando o Festival de Cannes de 1982, reuniu um punhado de célebres diretores, como por exemplo Herzog, Godard, Fassbinder, Antonioni, Spielberg, para questioná-los sobre o futuro do cinema. Passados 26 anos, Gustavo Spolidoro, em um quarto de hotel em Porto Alegre, retoma as indagações de Wim Wenders, atualizando o que o diretor alemão havia feito e tendo como personagem principal o próprio diretor alemão. O curta ganhou o prêmio de Melhor Curta Documental do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2010 e o prêmio de Melhor Filme da Mostra Gaúcha de Curtas-metragens do 37º Festival de Gramado.

O programa também pode ser conferido via streaming.