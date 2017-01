programa > Notícias > Diário Oficial publica substituições na Fundação Piratini

O Diário Oficial do Estado (DOE) publica, nesta terça-feira (17/01), substituições de nomes em Cargos em Comissão da Fundação Piratini. Todos os cargos estavam ocupados. As trocas não acarretam nenhum custo adicional à fundação. Três diretorias terão novos titulares: Laura Rejane Mamfrim de Freitas assume o Jornalismo da TVE; Sabrina Thomazi fica no comando da FM Cultura; e Tatiane Forster foi designada para a Programação da TVE. Outros nomeados são Caroline Patatt, Luciana Mismas, Jaques Machado, Gustavo Roth, Paula Souza e Camila Quinteros.

O presidente da Fundação Piratini, Orestes de Andrade Jr., informa que cinco nomeações preenchem cargos deixados por seus ocupantes na semana passada. “De fato, substituímos quatro profissionais, adequando o perfil para a transição que será efetivada na Fundação Piratini pelos próximos 180 dias”, afirma.