programa > Estação Cultura, Notícias > Estação Cultura volta a apresentar programas ao vivo

Estação Cultura volta a apresentar programas ao vivo

A partir desta segunda (9/1), às 12h30, o Estação Cultura volta a apresentar programas ao vivo. O destaque fica por conta da participação de Antonio Villeroy, Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro. Os cantautores se reúnem para a temporada de verão do novo show, batizado Ouro Sol Amarelo Verão, no Sgt Peppers. A reunião dos cantores e compositores celebra 20 anos em 2017, trazendo no currículo dois CDs e uma centena de apresentações pelo Brasil, Argentina, Uruguai, França, Áustria e Alemanha. Serão quatro semanas (dias 12,19 e 26 de janeiro e 1º de fevereiro) em que o quarteto mostrará novas canções como a que dá nome ao show, além de clássicos do grupo, entre elas, Pedra da Memória e Povoado das Águas e as canções que batizaram as temporadas anteriores, a regional Borogodó dos Cafundó e a marchinha O Buraco da Minhoca.

Outro destaque é a presença dos atores e produtores culturais Rogério Beretta e Zé Victor Castiel. Eles falam sobre a programação do 18º Porto Verão Alegre, festival de artes cênicas que acontece até 19 de fevereiro na capital gaúcha.

O Estação Cultura vai ao ar de segunda a sexta, às 12h30 e 21h30. O programa também pode ser conferido via streaming.