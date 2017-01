programa > Faces, Notícias > Faces recebe o cineasta Gustavo Spolidoro

Faces recebe o cineasta Gustavo Spolidoro

O cineasta Gustavo Spolidoro é o entrevistado do Faces desta terça (24/1), às 21h. O programa também pode ser assistido, via streaming, no site da TVE.

Spolidoro é formado em publicidade e propaganda pela PUCRS e foi um dos fundadores da produtora Clube Silêncio, em 2004. Três anos depois atuou como produtor executivo do filme “Cão sem dono”, de Beto Brant. Desde e 2005, é um dos organizadores do festival “Cine Esquema Novo”, em Porto Alegre. Na sua filmografia, o destaque vai para filmes produzidos em plano sequência, como os curtas “Velinhas”, de 1998 e “Outros”, de 2000; e o longa “Ainda Orangotangos”.