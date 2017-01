programa > Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente aborda a história da TV Piratini

O Frente a Frente desta quinta (12/1), às 22h, será diferente. Para marcar os 57 anos da televisão no Rio Grande do Sul, foram reunidos alguns dos profissionais pioneiros da TV Piratini, para contar um pouco da história da primeira emissora de televisão do estado, que entrou no ar no dia 20 de dezembro de 1959. Com apresentação de Sérgio Reis, que foi diretor da Piratini, o especial conta com as participações da jornalista Érica Coester Kramer, produtora do então Canal 5; Batista Filho, atual presidente da ARI e narrador da Piratini; Carlos Alberto Rochembach e Ciro Machado, apresentador da antiga emissora.

O programa também pode sem conferido via streaming.