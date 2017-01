programa > Galpão Nativo, Notícias > Galpão Nativo recebe Cesar Oliveira e Rogério Melo e Jorge Guedes e Família

O Galpão Nativo deste domingo (15/1), às 8h, traz duas atrações de peso da música nativista: Cesar Oliveira e Rogério Melo e Jorge Guedes e Família. Tem também o quadro Coisa de Gaúcho, com o Beto Mayer.

Amigos há mais de 25 anos, criados juntos na cidade de São Gabriel, César Oliveira & Rogério Melo atuam como dueto desde 2001. Juntos, gravaram treze CDs e três DVDs. São uns dos artistas mais reconhecidos no cenário cultural do sul do país, tendo recebido, cada um dos intérpretes, diversas premiações em festivais de música nativista. Eles estão lançando o 13º disco da carreira, intitulado “Cancioneiro do Rio Grande do Sul – vol. 1”, um apanhado de grandes clássicos que remontam os primórdios de um movimento cultural e musical que originou a vasta e rica canção regional gaúcha que temos hoje.

Jorge Guedes andou com sua família pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e pela América Latina, participando de eventos de grande visibilidade midiática, como o Encontro Internacional de Chamameceiros, a Mostra da Arte Missioneira (Posadas-Argentina), Jorge Guedes juntamente com sua família, vem trilhando uma senda de manutenção e de revitalização de uma memória e de uma identidade guarani missioneira.

O programa também pode ser conferido via streaming.