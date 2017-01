programa > Cidadania, Destaques, Notícias > Grupo Inclusivass é tema do Cidadania

Grupo Inclusivass é tema do Cidadania

O Grupo Inclusivass é formado por mulheres com deficiência que lutam por direitos como ao mercado de trabalho, a assistência de saúde especializada, a acessibilidade e contra o preconceito. Este é o tema do Cidadania, que vai ao ar nesta terça (24/1), às 21h15, e pode ser conferido via streaming.