Jornalista e escritor Airton Ortiz é entrevistado no Frente a Frente

O turismo é o setor que apresenta o maior crescimento no mundo. Atualmente, ele é responsável por 9% do PIB mundial. No entanto, ele não engloba apenas o aspecto econômico. Existe todo o envolvimento cultural nas viagens. Para falar sobre o turismo e a cultura, o Frente a Frente desta quinta (26/1), às 22h, recebe o jornalista e escritor Airton Ortiz, que tem se dedicado, nos últimos anos, a conhecer e escrever sobre as características dos lugares que visita. O programa é inédito.

Também participam do programa a Adriana Lampert, repórter de economia do Jornal do Comércio; Luiz Gonzaga Lopes, editor de cultura do Correio do Povo; e Beto Conte, blogueiro e empresário de turismo.

O programa também pode ser conferido via streaming.