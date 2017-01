programa > Frente a Frente, Notícias > Jornalista José Mitchell é entrevistado no Frente a Frente

Em 27 de dezembro de 2016, o jornalismo gaúcho perdeu um grande jornalista: José Mitchell morreu aos 69 anos. O Frente a Frente desta quinta (5/1), às 22h, reprise o programa em que o repórter falou um pouco sobre a sua carreira e os fatos importantes que cobriu, especialmente durante a ditadura militar.

No início da década de 1970, quando trabalhava na sucursal de Jornal do Brasil em Porto Alegre, Mitchell acompanhou de perto um dos períodos mais difíceis da história do Brasil: a ditadura e o regime militar. A cobertura dos fatos que marcaram essa época e também o que viu nos bastidores estão no livro “Segredos à direita e à esquerda da ditadura militar”, lançado em 2007. Além disso, também montou um acervo com mais de 180 publicações sobre o assunto, que agora pode ser acessado pela comunidade na Biblioteca Pública do Estado. O apresentador Vitor Dalla Rosa recebe como entrevistadores convidados os jornalistas Elmar Bones, diretor geral do Jornal Já; Lúcia Achutti e Carlos Wagner.

O programa também pode ser conferido via streaming.