programa > Galpão Nativo, Notícias >

Mas que tal e Temperado a Gaitaço tocam no Galpão Nativo

O Galpão Nativo deste domingo (22/1), às 8h, apresenta programa inédito com a presença dos grupos Mas que tal e Temperado a Gaitaço. O programa também pode ser conferido via streaming e no sábado (28/1), às 8h.

Formado por quatro crianças da Região Metropolitana de Porto Alegre, o grupo Mas que tal tem um repertório voltado para a música gaúcha e latino-americana. As crianças já foram premiadas em diversos rodeios e festivais de músicas no estado. O conjunto alegretense Temperado a Gaitaço, nasceu de um projeto solo do Rafael Giordano, com a parceria de Deividi Zacarias (voz solo e gaita ponto), Luana Severo (voz solo), Dieiner Soares (gaita e voz) , Diego Almeida (baixo e voz), Everton Prado (guitarra e voz), Jonas Soares (bateria).