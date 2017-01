programa > Notícias, Programa Nação > Nação apresenta espetáculo sobre as origens da música e da dança Yorùbá

O Nação desta quarta (11/1), às 21h, apresenta o espetáculo “Itán Orun Àti Ilé Ayé – Histórias do céu e terra”, no qual o Grupo Ìbejí traz as origens da música e dança Yorùbá. Fundado com o propósito de promover e difundir essa cultura é através dos seus ritmos, danças e histórias que o espetáculo Ìtàn òrun àti ilé ayé nos mostra cantos e danças que são saudações e celebrações aos Orixás, nos convidando a revisitar uma África viva, que enfrentou o sequestro dos seus e superou as adversidades através do amor e união.

O programa também pode ser conferido via streaming.