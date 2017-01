programa > Notícias, Programa Nação > Nação apresenta segundo especial sobre o Carnaval de Porto Alegre

O desfile de Carnaval continua no Nação deste semana com o segundo especial sobre a festa. O programa, que vai ao ar nesta quarta (25/1), às 21h, aborda os personagens do passado e do presente, que se destacam nos quesitos harmonia geral, evolução e samba-enredo.

O especial conta ainda com a participação especial do compositor, carnavalesco e pesquisador Nilo Feijó, eterno griôt, que deixa registrado nesta última entrevista os fatos marcantes da história das escolas de samba de Porto Alegre,que ele conhecia como poucos. A apresentação é de Fernanda Carvalho, com participação de Israel Ávila, do site Setor 1.

