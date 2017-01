programa > Notícias > Nova diretoria da Fundação Piratini é apresentada aos funcionários

Nova diretoria da Fundação Piratini é apresentada aos funcionários

O presidente da Fundação Piratini, Orestes de Andrade Jr., reuniu na tarde desta terça-feira (17) os funcionários da TVE e FM Cultura no estúdio da emissora.

O diretor-geral, que exercia interinamente a presidência, Miguel Oliveira, abriu a reunião fazendo as apresentações formais do novo presidente e lembrou que ele já participava dos trabalhos da Fundação como integrante do Conselho Deliberativo e diretor-geral da Secretaria de Comunicação. “Orestes participou das reuniões do Conselho sempre de forma respeitosa e debatendo todos os assuntos ligados à TVE e FM Cultura com os demais conselheiros”, disse ele.

O presidente iniciou apresentando os novos diretores e sua equipe de trabalho. “Trouxe uma equipe de profissionais comprometidos com a comunicação pública e com a construção de um futuro sustentável para a TVE e a FM Cultura”, afirmou. Também respondeu questionamentos dos servidores e ouviu manifestações e sugestões. A intenção dessa nova gestão é de sempre buscar um canal de diálogo. “Peço um voto de confiança a vocês. Estou vindo de coração e mente abertos”, declarou.

Orestes Jr. encerrou o encontro convocando todos a participarem do momento presente, que é de manter a TVE e a FM Cultura em pleno funcionamento. “O passado já não nos diz respeito, pois foi uma decisão do povo gaúcho, através de seus representantes na Assembleia Legislativa. Temos de tratar do presente, que é o funcionamento normal das emissoras. E sobre o futuro, vamos conversar e construirmos juntos”.

Nova equipe

O novo presidente trouxe alterou três diretorias. Laura Rejane Mamfrim de Freitas assume o Jornalismo da TVE no lugar de Cid Furtado, Sabrina Thomazi fica no comando da FM Cultura, na vaga de Nara Sarmento, que foi para a rádio Piratini. Tatiana Forster foi designada para a Programação da TVE, ocupando a vaga deixada há seis meses por Tânia Moreira, atual coordenadora da Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre.

Outros nomeados são Caroline Patatt e Luciana Mismas, para o Jornalismo da TVE. Jaques Machado, para a FM Cultura. Completam a lista Gustavo Roth, Paula Souza e Camila Quinteros. Mais informações sobre as mudanças aqui.