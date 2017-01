programa > Notícias > Novo presidente da Fundação Piratini recebe presidente da Associação de Amigos da TVE e FM Cultura

O presidente da Fundação Piratini, Orestes de Andrade Jr., recebeu na tarde desta segunda-feira (16/1) o escritor Dilan Camargo, que é o presidente da Associação de Amigos da TVE. Assim como ouviu representantes dos funcionários e dos Sindicatos dos Jornalistas e Radialistas, também quer uma aproximação com a Associação de Amigos. Orestes Jr. está abrindo um canal de comunicação para ouvir o que a sociedade quer e pensa sobre o futuro sustentável da TVE e FM Cultura.

Durante a visita, Dilan explicou todo o funcionamento da Associação e manifestou o interesse de contribuir para a elaboração desse novo modelo de TV e rádio. “Quero elogiar a atitude do presidente em buscar um canal de diálogo para o nosso futuro”, declarou ele.

Já o presidente Orestes Jr. se declarou surpreso com a notícia de uma ação movida pelos sindicatos dos jornalistas e radialistas contra a Associação de Amigos. Ele garantiu que vai novamente conversar com os representantes sindicais para entender melhor essa atitude e questionar se, com o atual cenário, essa posição continua a mesma.

Também participou do encontro o Diretor-Geral da Fundação Piratini, Miguel Oliveira.