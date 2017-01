programa > Galpão Nativo, Notícias > Odilon Ramos e os Cantadores Açorianos são as atrações do Galpão Nativo

Odilon Ramos e os Cantadores Açorianos são as atrações do Galpão Nativo

O Galpão Nativo deste domingo (8/1), às 8h, recebe Odilon Ramos e os Cantadores Açorianos, que mostram a tradição do Terno de Reis. O programa também apresenta o músico, diretor, ator e comediante, um dos criadores do espetáculo Tangos e Tragédias, Hique Gomez, que canta e toca piano no Galpão.

Odilon Ramos e os cantadores açorianos cultivam a tradição de que foi passada de pai para filho do Terno de Reis, grupos formados por cantores e instrumentistas, que percorrem as casas do início da noite ao amanhecer. A apresentação se divide em três partes. Na chegada, saúdam os donos da casa e pedem licença para entrar. No segundo ato, louvam o menino Jesus em frente ao presépio. A cantoria é interrompida quando o dono da casa, seguindo o exemplo dos Reis Magos, presenteia o grupo com bebidas e comidas. A apresentação se encerra com o agradecimento e despedida. No Brasil, a visitação das casas vai até o Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro, é feita por grupos organizados. Cada grupo é composto por músicos, tocando instrumentos, em sua maioria de confecção caseira e artesanal como tambores, reco-reco, flauta e rabeca (espécie de violino rústico), além da tradicional viola caipira e do acordeão, também conhecida em certas regiões como sanfona, gaita ou pé-de-bode.

O programa também pode ser conferido via streaming.