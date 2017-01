programa > Notícias > Presidente da Fundação Piratini recebe escritor Luís Augusto Fischer

O presidente da Fundação Piratini, Orestes de Andrade Jr., recebeu na manhã desta quinta-feira (19/01), o professor e escritor Luís Augusto Fischer, um dos principais organizadores do movimento de intelectuais contrários à extinção de nove fundações estaduais. Orestes Jr. começou explicando que entre os princípios norteadores do projeto de Novo Estado do governo Sartori estão a eliminação de sobreposições de funções (como órgãos administrativos e burocráticos em todas as fundações), com a garantia da prestação de serviços hoje ofertada.

“Muito além de economizar, o governo quer entregar um serviço público mais eficiente aos cidadãos, preservando e fortalecendo a atividade-fim das fundações. É isso que vamos fazer na Fundação Piratini, que será extinta em 180 dias, mas que pode ter a continuidade das operações da TVE e da FM Cultura”, disse o presidente.

Fischer lembrou trechos da carta endereçada ao governo estaduais por um grupo de intelectuais e artistas gaúchos. “Faltou transparência no processo”, comentou. “Além disso, temos preocupações referentes ao futuro da pesquisa, da cultura e do patrimônio dessas fundações”. Orestes Jr. respondeu dizendo que, ao contrário de outras gestões, onde projetos polêmicos eram apresentados por meio de convocação extraordinária da Assembleia Legislativa, desta vez o governo deu 30 dias para um amplo debate na sociedade. Na Fundação Piratini, está assegurada a preservação pública do acervo.

Segundo o professor Fischer a intenção no encontro foi aproximar o debate e repassar a manifestação contida na carta das classes intelectual e artística. “Para além da divergência política, o diálogo foi um gesto bacana e respeitoso”, afirmou.

Ao final do encontro, ficou acertada uma reunião com um grupo maior de intelectuais e artistas contrários às extinções das fundações. “Queremos manter o diálogo, com a máxima transparência possível”, concluiu Orestes Jr.