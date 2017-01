programa > Notícias > Primeiro Passo aborda o alcoolismo na terceira idade

O Primeiro Passo desta segunda (16/1), às 21h15, apresenta a segunda parte do especial sobre o alcoolismo na terceira idade. A entrevista é com o psiquiatra Sérgio de Paula Ramos. Ele fala sobre a importância do apoio familiar, as formas de tratamento, entre outros temas. O programa também apresenta reportagem sobre o grupo Alcoólicos Anônimos.

O programa também pode ser conferido via streaming.