O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neurobiológico reconhecido pela organização mundial da saúde e que pode ser observado desde a infância e a adolescência, principalmente na idade escolar. O que muitas pessoas desconhecem é que o TDAH pode persistir e até se desenvolver na idade adulta. Esse é o assunto do Primeiro Passo desta segunda (9/1), às 21h15, com o psiquiatra Carlos Salgado.

O programa também pode ser conferido via streaming e na terça (10/1), às 8h15.