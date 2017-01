programa > Notícias > Primeiro Passo continua a discutir os transtornos alimentares

Os transtornos alimentares são caracterizados pela perturbação no comportamento alimentar, podendo levar ao emagrecimento extremo ou a obesidade. Os principais tipos de transtorno alimentar são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa. Ambas tem como características comuns uma intensa preocupação com o peso e o medo excessivo a engordar. O Primeiro Passo desta segunda (30/1), às 21h15, apresenta a segunda parte do especial sobre o tema e recebe a psiquiatra Carla Bicca.

O programa também pode ser conferido via streaming.