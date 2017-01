programa > Notícias, Programa Radar > Radar volta ao vivo na programação da TVE

O Radar desta segunda (16/1) voltou a ser apresentado ao vivo. Quem abriu os trabalhos foi a banda FAT que apresentou faixas do seu primeiro trabalho. Também teve uma intervenção ao vivo do artista visual Felipe Reis, responsável pela comunicação visual da banda. A apresentação foi do servidor Domício Grillo, que substitui o apresentador Cristiano Sassá.

O programa também pode ser conferido via streaming.