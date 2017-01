programa > Notícias, TVE Reporter > Rodoviária de Porto Alegre é tema do TVE Repórter

O TVE Repórter deste semana entra na rodoviária de Porto Alegre e apresenta a diversidade de ambientes que lá existem e personagens que frequentam o local. O programa, que é uma reprise, vai ao ar nesta quarta (25/1), às 20h30.

A reportagem de Lisele Félix acompanhou o cotidiano do local em três turnos e mostra a vida de pessoas que passam por lá todos os dias para viajar e retornar ao lar. Serão apresentados diversos ambientes, como bares restaurantes, central telefônica e de emissão de passagens e as pessoas que trabalham na rodoviária e no seu entorno, que têm muitas histórias para contar.

O programa também pode ser conferido via streaming.