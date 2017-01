programa > Notícias > Sistema analógico da TVE para a Região Metropolitana será desligado em fevereiro

O sistema de transmissão analógica da TVE para Porto Alegre e Região Metropolitana será desligado no próximo dia 1º de fevereiro, em observância ao calendário estipulado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Está previsto pela Portaria 3.493/2016 a exigência de conversão de sinal digital das emissoras de televisão no país até 2018. A medida resultará em economia para instituição possibilitando que este recurso seja utilizado nos projetos de conversão de sinal dos canais já consignados para o Interior gaúcho. Também abrirá espaço para a locação na torre no Morro da Polícia, podendo incrementar a receita da Fundação Piratini.

O desligamento não afeta quem já possui TV com recepção de sinal digital, conversores digitais externos e TV por assinatura. A estimativa é que o desligamento analógico atinja menos de 5% de potenciais telespectadores dentro de um raio de aproximadamente 60 quilômetros a partir de Porto Alegre.

Nas demais regiões de cobertura da TVE onde possui 38 retransmissoras, o sistema analógico segue operando normalmente até 2023, porém para algumas localidades o prazo será em 1º de fevereiro de 2018, quando a legislação prevê o desligamento gradativo em todo o país, já adiado por duas vezes desde 2010. Em novembro de 2016, Brasília foi a primeira Capital a adotar o sinal digital, atingindo a cobertura em 84% dos domicílios da região. No Brasil, os índices da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD/IBGE), revelam que o sinal digital já tem adesão de 80,7% pelos usuários.

A Fundação Piratini desligará o analógico para Região Metropolitana dentro do prazo estipulado pelo MCTI. Segundo o presidente da Fundação Piratini, Orestes de Andrade Jr., todos os pré-requisitos legais já foram atendidos. “Essa era uma decisão já tomada anteriormente pelo corpo diretivo e técnico da televisão e que reverterá em investimentos para implantação do sinal digital para o Interior e que vamos cumprir dentro das normativas legais”, antecipa.

Entre as cidades gaúchas que formam a Rede de Retransmissão da TVE, apenas Itaqui já se adequou ao sinal digital. Os projetos de digitalização de nove canais já foram elaborados para as retransmissoras situadas em Alegrete, Cruz Alta, Ijuí, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, São Luiz Gonzaga, Sapiranga, Torres e Vacaria. Nos últimos dias, a Fundação Piratini recebeu a consignação de outros oito canais, localizados em Carazinho, Caxias do Sul, Lajeado, Osório, Palmeira das Missões, Santo Ângelo, Livramento e Uruguaiana. “A economia gerada com o desligamento do sinal analógico servirá para a elaboração dos projetos técnicos das retransmissoras desses oito municípios”, informa o presidente. “O futuro, que é a TV digital, chegou antes para a TVE na Capital e Região Metropolitana. Agora vamos preparar a chegada desse futuro no Interior”, afirma.

As famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único dos programas sociais do Governo Federal têm direito a receber de graça um kit com antena e conversor digital. Desde o início de janeiro, a TVE exibe uma contagem regressiva avisando os telespectadores sobre o desligamento do sinal analógico. Para o diretor-geral da Fundação Piratini, Miguel de Oliveira, mesmo com o processo de transição para a extinção da Fundação Piratini em 180 dias, aprovada pela Assembleia Legislativa as emissoras da TVE e FM Cultura vão seguir operando com as vigências de outorga. “Os investimentos para implantação do sinal digital no Interior serão viabilizados a partir do corte de despesas que o sistema analógico onera, tanto para sua manutenção de antenas quanto ao alto consumo de energia elétrica, pois se trata de uma tecnologia quase obsoleta com elevado custo e baixo rendimento”, avalia.

O sinal digital pode ser captado pelos telespectadores através de uma antena apropriada, preferencialmente externa. Se o televisor for antigo, será preciso instalar um conversor de TV digital. A maioria dos modelos mais novos de TV, com tela fina (plasma, LCD, LED), já vem com o conversor de TV digital integrado.

Os municípios atingidos com o corte de sinal analógico são Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Viamão, São Leopoldo, Alvorada, Sapucaia do Sul, Cachoeirinha, Guaíba, Esteio, Eldorado do Sul, Nova Santa Rita, Barra do Ribeiro, Estância Velha, Charqueadas, Portão, Taquari, Triunfo, São Jerônimo, São Sebastião do Caí, Butiá, General Câmara, Tabaí e adjacências.