programa > Notícias > Troca de postos na Comunicação do governo do Estado

Troca de postos na Comunicação do governo do Estado

O atual diretor-geral da Secretaria de Comunicação (Secom), Orestes de Andrade Jr., será o novo presidente da Fundação Piratini. Ele já fazia parte do Conselho Deliberativo da instituição.

O objetivo da mudança é dar início à construção de um novo modelo para a gestão das concessões públicas de rádio e televisão. A jornalista Isara Marques, que ocupava a função, assumirá a direção-geral da Secom.

Segundo Orestes Jr., que esteve reunido com o governador José Ivo Sartori e o secretário de Comunicação, Cleber Benvegnú, o governo do Estado pretende construir um modelo comunitário e sustentável, em parceria com os diferentes setores da sociedade. Em paralelo, a Fundação irá cumprir as regulamentações sobre a área e negociar a transição com os funcionários.

Texto e edição: Secom