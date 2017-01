programa > Notícias > TVE apresenta a ópera “Don Pasquale”, interpretada pela Ospa

Depois de 14 anos sem montar óperas encenadas do repertório tradicional, a Orquestra Sinfônica Porto Alegre (Ospa) interpreta uma das obras-primas da “opera buffa” italiana, composta por Gaetano Donizetti,: “Don Pasquale”. A ópera, que foi encenada no ano passado, no Theatro São Pedro, é a atração do Obra Prima desta sexta (6/1), às 22h.

Regida por Evandro Matté, a Ospa apresenta-se ao lado de seu Coro Sinfônico, de atores convidados e de um time de solistas que congrega alguns dos mais especializados nomes do gênero no Brasil. Camila Bauer assina a direção cênica, dando um toque contemporâneo à produção. “Don Pasquale” estreou em 1843, no Théãtre Italien (Paris) e foi a antepenúltima das mais de sessenta óperas que o autor escreveu. A trama em três atos, com libreto de Giovanni Ruffini, narra as peripécias de um jovem casal apaixonado que, para se casar, precisa passar por cima de um senhor rico e cheio de manias – “Pasquale”, o tio do noivo.

O programa também pode ser conferido via streaming.