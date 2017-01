programa > Destaques, Notícias > TVE desliga o sinal analógico de Porto Alegre

TVE desliga o sinal analógico de Porto Alegre

A partir deste 31 de janeiro, a TVE irá desligar o sinal analógico de Porto Alegre e região metropolitana para ficar apenas com o sinal digital na cidade. No interior, não haverá mudanças.

Com o sinal digital, há uma maior nitidez na imagem, mais brilho e definição, além de poder ver o conteúdo em 16:9 (tela cheia, sem cortes). Som estéreo, sem chiados, chuviscos ou sombras. Ainda, a TV Digital dispõe da funcionalidade de guia de programação eletrônico (EPG), no qual pode ver quais os próximos programas e o nome do programa que está passando.

A TVE digital estará disponível no canal 7.1. Aqueles que possuem antena digital externa devem apontá-la para a região do Morro da Polícia.

Para solucionar outras dúvidas, a Anatel disponibiliza SAC pelo telefone 147, a ligação gratuita, ou acesse o link.