programa > Notícias, Obra Prima > TVE exibe concerto da Ospa com regência de maestro espanhol

TVE exibe concerto da Ospa com regência de maestro espanhol

O Obra Prima desta sexta (13/1), às 22h, apresenta o concerto inaugural da Série UFRGS 2016 da Orquestra Sinfônica Porto Alegre (Ospa). A regência é do maestro espanhol Josep Vincent, diretor artístico da “The World Orchestra”.

A orquestra interpreta obras contemporâneas de John Adams, “Short ride in a Fast Machine”, e Enrique Crespo, “Concerto para trombone em F”, de Crespo. Ainda, a sinfônica toca a Suite I e Suite II, do balé Romeu e Julieta, escrita pelo russo Serguei Prokofiev. Os solos ficam por conta do trombonista da Ospa, José Milton Vieira.

O programa também pode ser conferido via streaming.