TVE exibe concerto da Ospa com regência de maestro japonês

O Obra Prima desta sexta (13/1), às 22h, exibe o segundo concerto da série Ufrgs 2016 da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). A regência é do maestro japonês Kiyotaka Teraoka com solo do clarinetista Samuel Oliveira, músico da sinfônica.

No programa serão apresentadas as interpretações de “Don Juan”, de Richard Strauss, foi executada pela orquestra. Para encerrar a noite, os músicos e o maestro impressionaram o público com “Rhapsody for Orchestra”, de Yuzo Toyama, obra que comporta diversos elementos da cultura popular japonesa, inclusive seus instrumentos musicais.

O programa também pode ser conferido via streaming.