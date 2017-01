programa > Notícias > TVE transmite semifinais e final da Copa Banco do Brasil de Vôlei Masculino 2017

TVE transmite semifinais e final da Copa Banco do Brasil de Vôlei Masculino 2017

A TVE, em rede com a TV Brasil, apresenta, ao vivo, nesta quinta (19/1), as semifinais da Copa Banco do Brasil de Vôlei Masculino 2017, direto de Campinas (SP) onde as partidas do torneio são disputadas. A decisão do campeonato será no sábado (21/1) e também será transmitida pela TVE. A Copa Banco do Brasil de Vôlei Masculino 2017 reúne as sete equipes com melhor classificação na tabela do turno da Superliga.

No primeiro jogo da noite desta quinta (19/1), às 19h, Felipe Rangel narra a semifinal entre Vôlei Brasil Kirin (SP) e Funvic Taubaté (SP) com os comentários de Maíra de Assis. As reportagens ficam por conta de William Douglas no Ginásio Taquaral em Campinas.

Mais tarde, às 21h30, o atual campeão Sada Cruzeiro Vôlei (MG) enfrenta o Sesi (SP) no mesmo ginásio. Dirigido pelo argentino Marcelo Mendez, o time mineiro também venceu a última edição da Superliga e o Campeonato Mundial de Clubes.

A partida contra a equipe paulista terá a narração de Carlos Borges. O ex-jogador Fernandão, medalha de prata com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles, comenta a partida enquanto William Douglas traz as notícias da quadra.

Os vencedores definem o título na tarde do sábado (21/1), às 15h30. A final será narrada por Carlos Borges. Maíra de Assis comenta a decisão e William Douglas faz as reportagens no ginásio.

Tabela de jogos da Copa Banco do Brasil de Vôlei Masculino 2017

Quinta-feira (19 de janeiro)

19h00 – Vôlei Brasil Kirin (SP) x Funvic Taubaté (SP)

21h30 – Sada Cruzeiro (MG) x Sesi-SP (SP)

Sábado (21 de janeiro)

15h30 – Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2