TVE transmite semifinais e final da Copa Banco do Brasil de Vôlei

Nesta sexta (27/1) e sábado (28/1), a TVE, em rede com a TV Brasil, exibe as partidas semifinais e a decisão da Copa Banco do Brasil de Vôlei Feminino 2017. Os jogos da fase final da competição também serão realizados no Ginásio Taquaral, em Campinas.

Na sexta-feira (27), as semifinais acontecem às 19h30 e às 22h. O primeiro confronto envolve os times do Rexona-Sesc (RJ) e Dentil/Praia Clube (MG). A segunda disputa será entre Vôlei Nestlé (SP) e Camponesa/Minas (MG).

As equipes vencedoras se enfrenam na final, no sábado (28), às 21h. A TV Brasil também tem exclusividade em sinal aberto para transmitir a fase decisiva do torneio feminino.