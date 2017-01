programa > Notícias, Programa Radar > TVE volta a apresentar programas inéditos e ao vivo do programa Radar

TVE volta a apresentar programas inéditos e ao vivo do programa Radar

O Radar desta segunda (16/1), às 18h, volta a ser apresentado ao vivo. Quem abre os trabalhos é a banda FAT, formada em 2012, que apresenta faixas do seu primeiro trabalho. Ainda, rola uma intervenção ao vivo do artista visual Felipe Reis. Outros destaques, são os eventos que acontecem essa semana e o edital de seleção de bandas do Pira Rural, festival que acontece anualmente em Ibarama e movimenta a cena do interior. Para fechar, a despedida do apresentador Cristiano Sassá.

O programa também pode ser conferido via streaming.