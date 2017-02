programa > Notícias, Programa Nação > Ações afirmativas são tema do programa Nação na TVE

Ações afirmativas são tema do programa Nação na TVE

Ações afirmativas são um conjunto de políticas públicas de uma sociedade para proteger e tentar remover barreiras históricas solidificadas por discriminações, que impedem o acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, universidades e posições de liderança. Nesta quarta (22/2), às 21h, o Nação apresenta o segundo episódio de especial sobre as cotas na Universidade Federal do RS (Ufrgs) e aborda, entre outros assuntos, a questão da excelência acadêmica, a promoção da diversidade na academia e os desafios do financiamento da permanência dos alunos cotistas nas universidades públicas brasileiras.

Desde o inicio dos anos 2000, a mobilização para implantação das cotas raciais nas universidades federais, com propósito compensatório, tem ganhado força e ampliado os debates. O Nação entrevista pessoas que estão nessa batalha desde o início e comprovam que a luta vem trazendo mudanças no cenário acadêmico em todo o país.

O programa também pode ser conferido via streaming.