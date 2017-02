programa > Faces, Notícias > Adriana Deffenti é entrevistada no Faces

O Faces desta terça (21/2), às 21h, recebe a cantora e flautista Adriana Deffenti. Ela começou na música cedo, aos 9 anos, no Projeto Prelúdio, escola de música ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá, obteve boa parte de sua formação. Desde então, sua relação com a música e as artes não parou mais. Em 1998 começou a carreira solo como cantora. Gravou dois discos – Peças de Pessoas (2002) e Adriana Deffenti (2007) – e recebeu dois prêmios Açorianos de Música. Excursionou pelo Brasil, Argentina (onde lançou o segundo disco pela Random Records), Espanha e França. Atua em espetáculos como a ópera cômica As 7 Caras da Verdade (de Nico Nicolaiewsky), o circense Pão e Circo (do Circo Teatro Girassol, dirigido por Dilmar Messias), e trabalhos da Cia. de Dança Contemporânea Eduardo Severino.

O programa também pode ser conferido via streaming.