Asilo Padre Cacique é tema do TVE Repórter

O TVE Repórter desta quarta (8/2), às 20h30, apresenta programa sobre os 118 anos do Asilo Padre Cacique. A repórter Lisele Felix passou 4 dias no asilo registrando a vida e a rotina dos 150 idosos que moram no asilo. Em uma reportagem de observação, Lisele mostra um dia na vida da instituição, desde a manhã até a noite. O programa relata as atividades realizadas e o envolvimento do grupo nas tarefas cotidianas. E muitas histórias de vida de pessoas que se sentem felizes por morar no Asilo Padre Cacique.

O programa também pode ser conferido via streaming.