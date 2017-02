programa > Faces, Notícias > Bailarina Cadica Costa é entrevistada no Faces

Bailarina Cadica Costa é entrevistada no Faces

O Faces desta terça (7/2), às 21h, recebe a coreógrafa, atriz, professora e bailarina Cadica Costa, diretora da escola Cadica Danças e Ritmos que engloba diversos estilos de danças, há 23 anos. Ela é graduada em Comunicação Social Publicidade e Propaganda pela Unisinos e pós-graduada em Dança pela Puc.

A companhia viajou também por vários países como Coréia do Sul, Portugal, China e Rússia representando a cultura brasileira. Ainda, participou de importantes eventos, projetos e espetáculos com shows flamencos, gaúchos e fusões de diversos ritmos. Cadica foi a 1ª prenda do CTG Farroupilha em Alegrete e coordenou invernadas mirim e juvenil durante dois anos. Participou do grupo Muripás, Latino Danza Show com Elza Miño e Norton do Carmo e dançou com o argentino Índio Olegui e Miriam. Cadica vem desenvolvendo estudos e trabalhos relacionados à dança em pequenos workshops. Já apresentou durante os dois anos que esteve no Metaforum o workshop de sua autoria “Xápralá e Vempracá”.

O programa também pode ser conferido via streaming.