Candidatos à prefeitura de Gravataí debatem propostas na TVE

O primeiro debate entre os candidatos à prefeitura de Gravataí aconteceu nesta terça (14/2), às 20h30, na TVE. Estiveram presentes os candidatos Anabel Lorenzi (Unidos para Mudar – PSB/PSC/PSDC/PRTB/ PC do B/PSD/PHS/PPL/PT do B), Marco Alba (Gravataí não pode parar – PMDB/PRB/PP/PTB/REDE/PTN/PR/DEM/PMN/PTC/PV/PSDB/PROS/PEN), Rafael Link (PSOL), Rosane Bordignon (A esperança está presente – PDT/SD), Sadao Makino (PSTU) e Valter Amaral (PT). O pleito suplementar ocorre em 12 de março.

Foram quatro blocos com tempo aproximado de 30 minutos. Além das perguntas e respostas entre os candidatos, também houve a participação dos jornalistas da cidade Rafael Martinelli, do site Seguinte, e de Gabriel Diedrich, do Jornal de Gravataí. A mediação foi do jornalista da TVE, Vitor Dalla Rosa. Além da transmissão ao vivo do confronto, a TVE também disponibilizou streaming para ele ser acompanhado via site e redes sociais, com grande engajamento do público. O material já está disponível para ser conferido, na íntegra, no YouTube da TVE.

O regramento para o debate seguiu estritamente a legislação eleitoral e foi norteada pelo princípio da isonomia entre os postulantes ao cargo. O direito de resposta em eventual ofensa foi avaliado pelo Departamento Jurídico da Fundação Piratini e pelos advogados José Tedesco Bueno e Gabriele Amaral, do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral (IGADE). Ainda, os sistemas de libras, closed caption e audiodescrição estiveram automatizados durante a transmissão para telespectadores portadores de deficiência auditiva e visual.

Mais imagens do debate estão disponíveis aqui- crédito: Gustavo Roth/Fundação Piratini.