programa > Cidadania, Notícias > Cidadania aborda a importância do envelhecimento ativo

Cidadania aborda a importância do envelhecimento ativo

Em 2025, o Brasil terá 35 milhões de pessoas com mais de sessenta anos. Somos uma nação que está envelhecendo. Para a Organização Mundial da Saúde é preciso envelhecer com saúde, participando da vida social e cultural. No Cidadania desta terça (7/2), às 21h15, vamos mostrar como muito idosos melhoram suas vidas participando de atividades sociais e culturais.

O programa também pode ser conferido via streaming.