Conheça os sintomas da ciberdependência no Primeiro Passo desta segunda

Pesquisa do Hospital de Clínicas de São Paulo aponta que oito milhões de pessoas apresentam sintomas de ciberdependência, o que corresponde a 4% da população brasileira. Esse vício em novas tecnologias, especialmente, em usuários jovens é um assunto que está frequentemente na mídia e uma preocupação de pais e educadores. Esse é o assunto do Primeiro Passo de segunda (6/2), às 21h15, com a psiquiatra Carla Bica.

O programa também pode ser conferido via streaming.